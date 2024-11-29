الباحث اليمني نجيب الشايع يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز في مجال جراحة المخ والأعصاب الرئيس العليمي يصل الإمارات مليشيات الحوثي تواصل إرهاب الأهالي بمحافظة إب وتلجأ الى فرض الجبايات بالقوة والاكراه ومن يرفض يتم الاعتداء عليه نادي فريق السد بطلاٌ لبطولة مأرب الثانية وفريق حريب بالمركز الثاني تطورات مفاجئة في معارك سوريا.. والمعارضة تعلن عن التقدم والسيطرة على مرافق عسكرية هامة في قلب حلب ماذا تعني هزيمة حزب الله اللبناني ومعركة حلب بالنسبة لليمن؟ ( قراءة تحليلية ) مليشيات الحوثي تقمع اعتصام أبناء إب بميدان السبعين وتطلق سراح قتلة الشيخ صادق أبو شعر - فيديو صفقة العمر الفاخرة.. ريال مدريد في طريقة إلى ضم محمد صلاح المعارضة السورية تعلن دخول حلب والإشتباكات حتى الآن تسفر عن مئات القتلى في أدلب وحلب انتصارات واسعة للمعارضة السورية.. السيطرة على ريف حلب الغربي بالكامل
منحت جامعة أسيوط المصرية الباحث اليمني نجيب محمد منصور الشايع درجة الدكتوراه بامتياز في تخصص جراحة المخ والأعصاب.
وحاز الباحث على درجة الدكتوراه عن أطروحته الموسومة بـ" دراسة مقارنة لاستخدام تقنية القضيب بشكل المبتسم مع طريقة الاندماج الخلفي الجانبي الالاتي في علاج التزحلق الفقري البرزخي للفقرات القطني Smiley face shaped rod technique versus instrumented posterolateral fusion in treatment of isthmic
lumbar spondylolisthesis
وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالجهد العلمي الذي قدمة الباحث اليمني المتميز في هذا المجال وأوصت بمنحة درجة الدكتوراه بامتياز مع التوصية بالنشر في المكتبات والمراكز البحثية العربية والعالمية