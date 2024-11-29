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الباحث اليمني نجيب الشايع يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز في مجال جراحة المخ والأعصاب

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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منحت جامعة أسيوط المصرية الباحث اليمني نجيب محمد منصور الشايع درجة الدكتوراه بامتياز في تخصص جراحة المخ والأعصاب.

وحاز الباحث على درجة الدكتوراه عن أطروحته الموسومة بـ" دراسة مقارنة لاستخدام تقنية القضيب بشكل المبتسم مع طريقة الاندماج الخلفي الجانبي الالاتي في علاج التزحلق الفقري البرزخي للفقرات القطني Smiley face shaped rod technique versus instrumented posterolateral fusion in treatment of isthmic 

lumbar spondylolisthesis

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالجهد العلمي الذي قدمة الباحث اليمني المتميز في هذا المجال وأوصت بمنحة درجة الدكتوراه بامتياز مع التوصية بالنشر في المكتبات والمراكز البحثية العربية والعالمية

 
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