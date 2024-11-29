عاجل: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل ابوظبي - تفاصيل

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وصل د رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، العاصمة الاماراتية ابوظبي، في زيارة رسمية .

وفي تصريح لوكالة سبأ،أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اهمية هذه الزيارة لدولة الامارات العربية المتحدة في ظل المتغيرات المحلية والاقليمية، والجهود المطلوبة من اجل تحقيق الامن والاستقرار، والسلام في اليمن، والمنطقة.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس في مطار البطين الخاص، وزير العدل الاماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وسفير دولة الامارات لدى الجمهورية اليمنية محمد حمد الزعابي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي، واعضاء السفارة.

واشاد الرئيس بالمواقف الاخوية المشرفة للأشقاء في دولة الامارات بقيادة اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، واخوانه الحكام الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

ويضم الوفد مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضو مجلس النواب عمر العمودي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني.