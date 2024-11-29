الرئيس العليمي يصل الإمارات

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 352

وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، العاصمة الاماراتية ابوظبي، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول مستجدات الوضع اليمني، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وافاقها الواعدة على مختلف المستويات، وفق وكالة سبأ.

و أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اهمية هذه الزيارة لدولة الامارات العربية المتحدة المتزامنة مع احتفالات الشعبين الشقيقين بأعيادهما الوطنية، والمتغيرات المحلية والاقليمية، والجهود المطلوبة من اجل تحقيق الامن والاستقرار، والسلام في اليمن، والمنطقة.

واشاد الرئيس بما وصفها ''المواقف الاخوية المشرفة للأشقاء في دولة الامارات بقيادة اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، واخوانه الحكام الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني''.

ويضم الوفد، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضو مجلس النواب عمر العمودي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني.

كان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس في مطار البطين الخاص، وزير العدل الاماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وسفير دولة الامارات لدى الجمهورية اليمنية محمد حمد الزعابي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي، واعضاء السفارة.