مليشيات الحوثي تواصل إرهاب الأهالي بمحافظة إب وتلجأ الى فرض الجبايات بالقوة والاكراه ومن يرفض يتم الاعتداء عليه  

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدم القيادي الحوثي "أحمد عبده علي أنعم"، برفقة مجموعة من المسلحين التابعين له على تنفيذ سلسلة من التهجمات والانتهاكات ضد أهالي منطقة "الأفيوش" في مديرية مذيخرة بمحافظة إب ، في مشهد يكشف استمرار استبداد مليشيات الحوثيين على السكان في مناطق سيطرتها.

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مصادر محلية أكدت لـ"مأرب برس" أن القيادي الحوثي "أنعم" فرض جبايات مالية تعسفية على السكان دون أي مبررات قانونية أو شرعية ، وأن من يرفض الإمتثال لهذه المطالب يتعرض للإهانة والاعتداء الجسدي بوحشية، في أسلوب يعكس أسوأ أشكال القمع والابتزاز.

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ تعد فرض الجبايات بالقوة إحدى السمات البارزة لسياسات المليشيات الحوثية المصنفة دوليا كجماعة إرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ، لذا يجد السكان المحليون الذين يعانون من أوضاع معيشية متردية أنفسهم محاصرين بين ابتزاز المليشيات الإرهابية وصعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.