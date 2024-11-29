الرئيس العليمي يصل الإمارات مليشيات الحوثي تواصل إرهاب الأهالي بمحافظة إب وتلجأ الى فرض الجبايات بالقوة والاكراه ومن يرفض يتم الاعتداء عليه نادي فريق السد بطلاٌ لبطولة مأرب الثانية وفريق حريب بالمركز الثاني تطورات مفاجئة في معارك سوريا.. والمعارضة تعلن عن التقدم والسيطرة على مرافق عسكرية هامة في قلب حلب ماذا تعني هزيمة حزب الله اللبناني ومعركة حلب بالنسبة لليمن؟ ( قراءة تحليلية ) مليشيات الحوثي تقمع اعتصام أبناء إب بميدان السبعين وتطلق سراح قتلة الشيخ صادق أبو شعر - فيديو صفقة العمر الفاخرة.. ريال مدريد في طريقة إلى ضم محمد صلاح المعارضة السورية تعلن دخول حلب والإشتباكات حتى الآن تسفر عن مئات القتلى في أدلب وحلب انتصارات واسعة للمعارضة السورية.. السيطرة على ريف حلب الغربي بالكامل شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين
أقدم القيادي الحوثي "أحمد عبده علي أنعم"، برفقة مجموعة من المسلحين التابعين له على تنفيذ سلسلة من التهجمات والانتهاكات ضد أهالي منطقة "الأفيوش" في مديرية مذيخرة بمحافظة إب ، في مشهد يكشف استمرار استبداد مليشيات الحوثيين على السكان في مناطق سيطرتها.
مصادر محلية أكدت لـ"مأرب برس" أن القيادي الحوثي "أنعم" فرض جبايات مالية تعسفية على السكان دون أي مبررات قانونية أو شرعية ، وأن من يرفض الإمتثال لهذه المطالب يتعرض للإهانة والاعتداء الجسدي بوحشية، في أسلوب يعكس أسوأ أشكال القمع والابتزاز.
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ تعد فرض الجبايات بالقوة إحدى السمات البارزة لسياسات المليشيات الحوثية المصنفة دوليا كجماعة إرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ، لذا يجد السكان المحليون الذين يعانون من أوضاع معيشية متردية أنفسهم محاصرين بين ابتزاز المليشيات الإرهابية وصعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.