نادي فريق السد بطلاٌ لبطولة مأرب الثانية وفريق حريب بالمركز الثاني

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_خاص

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توج فريق نادي السد الرياضي بطلاً لبطولة مأرب الثانية لكرة اليد التي أقيمت في مدينة مأرب، وذلك بعد فوزه في المسابقة التي نظمتها فرع اتحاد اللعبة لأندية المحافظة في فئتي الشباب والناشئين، تحت رعاية السلطة المحلية.

في حفل التكريم، قام وكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق السد وجهازه الفني والإداري، بينما حصل فريق نادي سبأ حريب على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، بالإضافة إلى تكريم أفضل هداف وأفضل تشكيلة في البطولة.

وأشاد الفاطمي بنجاح تنظيم البطولة، مثمناً فوز نادي السد بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، وتهنأته لنادي سبأ حريب الذي حل وصيفاً في النسختين. كما قدم الشكر لمكتب الشباب والرياضة واتحاد اللعبة على جهودهم في تنفيذ البطولة بشكل متميز.

من جهته، عبر مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، علي حشوان، عن تقديره لدعم السلطة المحلية للبطولة ولجميع الأنشطة الرياضية، مؤكداً على أهمية هذه الفعاليات في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، وتعزيز القطاع الشبابي والرياضي في المحافظة.