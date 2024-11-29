تطورات مفاجئة في معارك سوريا.. والمعارضة تعلن عن التقدم والسيطرة على مرافق عسكرية هامة في قلب حلب

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_خاص

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تمكنت المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على مدينة حلب، حيث أعلنت اليوم الجمعة استحواذ قواتها على الكلية العسكرية وكلية المدفعية في حي الزهراء بالمدينة، بعد معارك عنيفة ضد قوات النظام وحلفائه. كما أفادت المعارضة بأنها تمكنت من السيطرة على كافة مناطق ريف حلب الغربي. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة أن قواتها دخلت أول أحياء مدينة حلب، حيث تمكنت من السيطرة على مركز البحوث العلمية في منطقة حلب الجديدة، لافتة إلى أن الفصائل المهاجمة باتت تبعد كيلومترين فقط عن قلب المدينة.

العملية العسكرية التي تشارك فيها عدة فصائل، منها هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري، تأتي ضمن إطار معركة "ردع العدوان"، التي أطلقتها المعارضة كرد على ما وصفته بالاعتداءات المتزايدة وحشود النظام العسكري على مواقعها.