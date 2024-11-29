مليشيات الحوثي تقمع اعتصام أبناء إب بميدان السبعين وتطلق سراح قتلة الشيخ صادق أبو شعر - فيديو

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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في مشهد يعكس استمرار الانتهاكات، أقدمت أطقم عسكرية تابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة دوليا كجماعة إرهابية على إستخدام العنف والقوة المفرطة لفض اعتصام سلمي نظمه أبناء محافظة إب في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للمطالبة بمحاسبة المتورطين في جريمة قتل الشيخ "صادق أبو شعر" بعد أن أطلقت المليشيات سراحهم بشكل مفاجئ عقب احتجازهم لساعات قليلة فقط.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ"مأرب برس" بأن المليشيات لم تكتفي بالتجاهل الواضح لمطالب المعتصمين، بل لجأت إلى تفريقهم قسراً ورفع خيامهم، مما أثار إستياءً واسعاً بين أبناء المحافظة الذين اعتبروا هذه الخطوة محاولة فاضحة لطمس الحقيقة والتغطية على الجناة.

وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية كانت قد أفرجت عن المتهمين بقتل الشيخ "أبو شعر" بعد توقيفهم لساعات فقط، في خطوة اعتبرها المعتصمون محاولة لامتصاص غضبهم دون تحقيق العدالة المنشودة.

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الشيخ صادق أبو شعر، أحد أبرز شخصيات محافظة إب، قتل في جريمة هزت المجتمع المحلي وأشعلت موجة غضب عارمة دفعت وجهاء المحافظة إلى تنظيم الاعتصام في صنعاء للمطالبة بتحقيق العدالة ، ومع ذلك أظهرت المليشيات وفقاً للمعتصمين إصرارها على حماية المتورطين وتحدي إرادة الشعب.

تأتي هذه الأحداث وسط تزايد الانتقادات للممارسات القمعية التي تنتهجها مليشيات الحوثيين ضد الأصوات المطالبة بالعدالة والحقوق الأساسية، الأمر الذي يضع تساؤلات حول مستقبل الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ظل تصاعد الانفلات الأمني وإنتشار الفوضى.