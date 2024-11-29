صفقة العمر الفاخرة.. ريال مدريد في طريقة إلى ضم محمد صلاح

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_متابعات

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يدرس مسؤولو ريال مدريد ضم محمد صلاح نجم ليفربول والذي يتألق مع فريقه منذ انضمامه إليه في العام 2017 خلال فترة الانتقالات الصيفية إذ ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد إلى استغلال عدم توصل صلاح إلى اتفاق مع إدارة ليفربول بشأن تجديد التعاقد وخطف النجم المصري لضمه إلى صفوف الفريق الملكي.

وكشفت شبكة (elnacional) الإسبانية تفاصيل خطة بيريز للتعاقد مع صلاح وإطلاق "الرمح الفاخر" في صفوف الفريق.

وقالت الشبكة في تقريرها: "صلاح لاعب تشيلسي وبازل وروما وفيورنتينا السابق يتمتع بأرقام قياسية مذهلة، فهو الآن بعمر 32 عاما ويقدم أفضل مستوياته بتسجيله 12 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في جميع المسابقات مع فريقه".

وأوضحت: "إنها واحدة من الفرص الكبيرة التي يقدمها السوق وفرصة على طبق من ذهب لصالح ريال مدريد

وكما اعترف النجم المصري أنه أقرب إلى مغادرة الأنفيلد منه إلى التوقيع على عقد جديد وارتبط بعدة أندية أهمها باريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونخ وعدة أندية في السعودية".

واختتمت: "صلاح خيار مثير للاهتمام حقا ومن الممكن أن يشكل النجم المصري رمحا فاخرا برفقة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور".

تجدر الإشارة إلا أن "الفرعون" المصري سجل 223 هدفا في 367 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من روما ما جعله محط أنظار أكبر أندية العالم