المعارضة السورية تعلن دخول حلب والإشتباكات حتى الآن تسفر عن مئات القتلى في أدلب وحلب

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت المعارضة السورية المسلحة اليوم الجمعة انها دخلت أول أحياء مدينة #حلب وسيطرت على مركز البحوث العلمية في حي حلب الجديدة.

وأعلنت المعارضة السورية عن "تحرير ريف حلب الغربي بالكامل"، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السوري استمرت 36 ساعةً، تحت عنوان "ردع العدوان"، وفقاً لما صرّح به المقدم حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في المعارضة، عبر بيان نُشر على منصة "إكس".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن نتيجة الاشتباكات العنيفة شملت إغلاق الطريق السريع الرئيسي بين حلب ودمشق.

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل 7 مدنيين في الاستهدافات البرية والجوية من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل، لمناطق نفوذ النظام، مقابل مقتل 20 مدنياً (19 منهم في قصف روسي)، إثر قصف قوات النظام والقوات الداعمة لها، ومقتل 218 عسكرياً خلال الـ48 ساعةً الأخيرة.

في غضون ذلك، قال المرصد الروسي للمصالحة، إن نحو 400 مسلّح من المعارضة قُتلوا في الاشتباكات التي شهدتها مناطق إدلب وحلب منذ بدء المعارك يوم الأربعاء الماضي.