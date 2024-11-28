بعد الملاحقة وطرد وزيرة إسرائيل ..اشتعال المواجهات من جديد بين الجزائر وإسرائيل

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_خاص

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في تصعيد حاد، شهد مجلس الأمن توتراً بين الجزائر وإسرائيل، تركزت أحداثه حول طرد وزيرة إسرائيلية سابقة من منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في البرتغال.

جاء هذا بعد اعتراض وضغط جزائري، مما أدى إلى استجابة سريعة من السلطات الجزائرية.

في سياق متصل، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالت.

وفي نفس الوقت، تطرقت وسائل الإعلام الفرنسية إلى ما يعتقد أنها حصانة يتمتع بها نتنياهو وبقية الوزراء الإسرائيليين.

يتساءل المراقبون عن تداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي ضد الجزائر في مجلس الأمن، ومدى تأثيره على جهود تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي يواجه تعثراً أيضاً في قطاع غزة.

لمزيد من التحليل، ينضم إلينا في استوديو الجزائر النائب البرلماني هشام بن حداد لمناقشة هذه التطورات وأبعادها.