بعد الملاحقة وطرد وزيرة إسرائيل ..اشتعال المواجهات من جديد بين الجزائر وإسرائيل مرض خطير يجتاح العالم.. وعدد المصابين به أكثر من 800 مليون مصاب .. تفاصيل مخيفة الحرب تنتقل الى الفضاء بين أمريكا وروسيا...محطة الفضاء الدولية في خطر توكل كرمان: محور الشر الإيراني أساء إلى قداسة القضية الفلسطينية وعدالتها فصائل المعارضة السورية تفاجئ الجميع وتحقق انتصارات ميدانية ضد المليشيات الايرانية وقوات الأسد أول تعليق من أردوغان بخصوص مبادرة بايدن لوقف النار في غزة قيادي حوثي بمحافظة إب يقوم بالاعتداء على مجمع 26 سبتمبر بسبب اسمه ويفرض تغييرات قسرية داعمة للإمامة طارق وبن عزيز يناقشان وضع الجيش ورفع اليقظة والجاهزية الأمم المتحدة ترعى مؤتمراً دوليا «حاسماً» في السعودية ماذا قال مدرب ليفربول عن صلاح ومبابي بعد المباراة المثيرة؟
في تصعيد حاد، شهد مجلس الأمن توتراً بين الجزائر وإسرائيل، تركزت أحداثه حول طرد وزيرة إسرائيلية سابقة من منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في البرتغال.
جاء هذا بعد اعتراض وضغط جزائري، مما أدى إلى استجابة سريعة من السلطات الجزائرية.
في سياق متصل، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالت.
وفي نفس الوقت، تطرقت وسائل الإعلام الفرنسية إلى ما يعتقد أنها حصانة يتمتع بها نتنياهو وبقية الوزراء الإسرائيليين.
يتساءل المراقبون عن تداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي ضد الجزائر في مجلس الأمن، ومدى تأثيره على جهود تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي يواجه تعثراً أيضاً في قطاع غزة.
لمزيد من التحليل، ينضم إلينا في استوديو الجزائر النائب البرلماني هشام بن حداد لمناقشة هذه التطورات وأبعادها.