الحرب تنتقل الى الفضاء بين أمريكا وروسيا...محطة الفضاء الدولية في خطر توكل كرمان: محور الشر الإيراني أساء إلى قداسة القضية الفلسطينية وعدالتها فصائل المعارضة السورية تفاجئ الجميع وتحقق انتصارات ميدانية ضد المليشيات الايرانية وقوات الأسد أول تعليق من أردوغان بخصوص مبادرة بايدن لوقف النار في غزة قيادي حوثي بمحافظة إب يقوم بالاعتداء على مجمع 26 سبتمبر بسبب اسمه ويفرض تغييرات قسرية داعمة للإمامة طارق وبن عزيز يناقشان وضع الجيش ورفع اليقظة والجاهزية الأمم المتحدة ترعى مؤتمراً دوليا «حاسماً» في السعودية ماذا قال مدرب ليفربول عن صلاح ومبابي بعد المباراة المثيرة؟ الريال اليمني يستعيد شيئًا من قيمته أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' ''فضيحة''.. مليشيا الحوثي تُعين تاجر مخدرات في منصب مدير أمن
أكدت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أنه لم يسيء أحد إلى قداسة القضية الفلسطينية وعدالتها كما أساء محور الشر الإيراني.
وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يطلع محور الشر من القصة، وسوف يحرر الفلسطينيون كامل ارضهم ويعيدون إلى الديار كامل شعبهم ، لا شك في ذلك ولاريب ، هذا شعب الجبارين ولن يعجزه شيء.
وعلى ذات الصعيد سخرت كرمان من قبول حزب الله اللبناني بالهزيمة المذلة امام إسرائيل في الوقت الذي صمد في قتل وتدمير السوريين، مستشهدة بالبيت الشعري القائل: ألم ترى كيف أغار على أهله كالذئاب وفر أمام العدى كالغنم.
وقالت كرمان: حزب الله صمد صمود اسطوري في قتل وتدمير السوريين ولايزال لكن أيام معدودة كانت كافية لأن يسلم للعدوان الإسرائيلي على لبنان ويقبل بالهزيمة المذلة