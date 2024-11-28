توكل كرمان: محور الشر الإيراني أساء إلى قداسة القضية الفلسطينية وعدالتها

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكدت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أنه لم يسيء أحد إلى قداسة القضية الفلسطينية وعدالتها كما أساء محور الشر الإيراني.

وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يطلع محور الشر من القصة، وسوف يحرر الفلسطينيون كامل ارضهم ويعيدون إلى الديار كامل شعبهم ، لا شك في ذلك ولاريب ، هذا شعب الجبارين ولن يعجزه شيء.

وعلى ذات الصعيد سخرت كرمان من قبول حزب الله اللبناني بالهزيمة المذلة امام إسرائيل في الوقت الذي صمد في قتل وتدمير السوريين، مستشهدة بالبيت الشعري القائل: ألم ترى كيف أغار على أهله كالذئاب وفر أمام العدى كالغنم.

وقالت كرمان: حزب الله صمد صمود اسطوري في قتل وتدمير السوريين ولايزال لكن أيام معدودة كانت كافية لأن يسلم للعدوان الإسرائيلي على لبنان ويقبل بالهزيمة المذلة