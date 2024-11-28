أول تعليق من أردوغان بخصوص مبادرة بايدن لوقف النار في غزة

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن إعلان نظيره الأمريكي جو بايدن إطلاق مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة متأخرة، لكنها خطوة مهمة.

وجاء تصريح أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.