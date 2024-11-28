قيادي حوثي بمحافظة إب يقوم بالاعتداء على مجمع 26 سبتمبر بسبب اسمه ويفرض تغييرات قسرية داعمة للإمامة

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدم مدير قسم شرطة "المجمعة" التابع لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا "معين الشويه"، على تجاوزات مرفوضة خلال حفل افتتاح مجمع "26سبتمبر" التربوي في منطقة المجمعة بمديرية ريف إب في محافظة إب

ووفقا لمصادر محلية لـ"مأرب برس" فإن المجمع الذي تم بناؤه بتمويل من "الصندوق الاجتماعي للتنمية"، وكان قد تم افتتاحه بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، شهد حادثة غير مألوفة، حيث قام "معين الشويه" مع أفراد قسمه ومسلحين من مليشياته الإرهابية بإنزال اللوحة الرسمية للمجمع ورميها أرضا في خطوة تهدف إلى تغيير اسم المجمع من "26سبتمبر" إلى "21سبتمبر"، استجابة لضغوط مليشيات الحوثيين الإرهابية.

وأفادت المصادر أن "معين الشويه" أقدم أيضًا على إيقاف المسجل أثناء تلاوة النشيد الوطني لأيوب طارش، مهددا الحاضرين بالسجن إذا استمروا في الإحتجاج على قراره الجائر ، وعندما حاول المسؤولون في الحفل مثل مدير عام الصندوق الاجتماعي "محسن الصبري"، التوضيح له أن تغيير الاسم يتعارض مع التزامات المشروع مع المانحين له ، وضرورة الحفاظ على اسمه كما هو ، رفض الشويه كل محاولات التفاهم متمسكًا بقرار تغيير الاسم بالقوة.

وتعد هذه الحادثة مثالا آخر على التصرفات الاستبدادية التي تتبعها مليشيات الحوثيين المصنفة دوليا كجماعة إرهابية في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تمارس البلطجة والعنف والتهديد لتغيير الحقائق التاريخية وفرض أجندتها السياسية على المؤسسات التربوية والمدنية.