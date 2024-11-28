طارق وبن عزيز يناقشان وضع الجيش ورفع اليقظة والجاهزية

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم الخميس في أبوظبي، مع رئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اوضاع الجيش، والمرابطين الابطال في جبهات القتال في مختلف المحافظات.

واشاد عضو مجلس القيادة، بالتضحيات الجسيمة والبطولات الخالدة التي يجسدها ابطال الجيش في مختلف الجبهات في مواجهة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وشدد طارق صالح على ضرورة رفع اليقظة العالية، والاهتمام بعملية التدريب والتأهيل لاكساب المقاتلين المعارف والمعلومات الحديثة في المجال العسكري والدفاعي.

وأطمأن بن عزيز، على الحالة الصحية لعضو مجلس القيادة الرئاسي..متمنيًا له موفور الصحة والعودة السريعة إلى ميادين العزة والشرف لمواصلة النضال الوطني ضد المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة بمليشيات الحوثي الإرهابية.

من جانبه، عبّر عضو مجلس القيادة الرئاسي، عن سعادته بهذه الزيارة الأخوية، وفق وكالة سبأ.