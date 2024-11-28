ماذا قال مدرب ليفربول عن صلاح ومبابي بعد المباراة المثيرة؟

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تحدث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، عن فوز فريقه أمام ريال مدريد 2-0، أمس الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الهولندي عبر شبكة TNT سبورتس: "أنتم تعلمون أنه من الرائع أن تلعب ضد فريق فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عدة مرات، ريال مدريد أحدث الكثير من الألم لليفربول لعدة سنوات، أنه أسبوع كبير ومن الرائع مشاهدته".

وتابع تصريحاته: "لا أضع جدولا لعدد النقاط التي أرغب في حصدها، أريد تطبيق أسلوبي في أقرب وقت ممكن، الأمر ليس صعبا لأنه ليس مختلفا تماما عن أفكار يورغن كلوب(المدرب السابق للفريق)".

وواصل سلوت: "من الرائع أن ترى أن الأساسيين والبدلاء يقدمون ما تتوقعه منهم، إذا حسبت عدد النقاط التي أرغب فيها حتى هذه المرحلة من الموسم منذ البداية ربما لم أكن سأصل لنفس الرقم الذي جمعته حتى الآن".

أما عن المباراة التي خاضها أمام ريال مدريد أجاب: "في كل مرة ريال مدريد هددنا كنا نحن السبب، أعتقد أننا يمكنا اللعب بحدة أكثر وأن نكون أفضل عند امتلاك الكرة".

وعن إهدار محمد صلاح لركلة الجزاء قال المدرب: "صلاح ومبابي أهدرا ركلتي جزاء وأثبتا اليوم لنا أنهما بشر، كان كيليهير رائعا في التصدي لتسديدة مبابي.. تماما مثل حارس المرمى الآخر (تيبو كورتوا)، الذي كان رائعا أيضا".

وختم تصريحاته قائلا: "طلبت غياب أبنائي عن المدرسة لعدة أيام لحضور اللقاء، سيحضرون مواجهة مانشستر سيتي ولن يؤثر هذا على المواجهة، من الجيد أن تكون عائلتك حولك، أن تكون عائلتك بجوارك فهذا أمر جيد، لأنه ليس عليك التركيز لـ 24 ساعة، ربما 18".