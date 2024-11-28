الريال اليمني يستعيد شيئًا من قيمته أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن''

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أسعار صرف الدولار
اليوم الخميس 28/11/2024
صنعاء
شراء = 534 ريال
بيع = 536 ريال
عدن
شراء = 2057 ريال
بيع = 2066 ريال
أسعار صرف الريال السعودي
صنعاء
شراء = 139.90 ريال
بيع = 140.10 ريال
عدن
شراء = 538.5 ريال
بيع = 539.5 ريال