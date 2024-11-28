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الريال اليمني يستعيد شيئًا من قيمته أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن''

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف الدولار

اليوم الخميس 28/11/2024

صنعاء

شراء = 534 ريال    

بيع = 536 ريال  

عدن

شراء = 2057 ريال    

بيع = 2066 ريال 

أسعار صرف الريال السعودي

صنعاء

شراء = 139.90 ريال    

بيع = 140.10 ريال   

عدن

شراء = 538.5 ريال  

بيع = 539.5 ريال

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