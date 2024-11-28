''فضيحة''.. مليشيا الحوثي تُعين تاجر مخدرات في منصب مدير أمن مكافئة وإشادات بأول فوز لأهلي صنعاء في بطولة الخليج للأندية محافظ مأرب يؤكد دعمه الكامل للمجلس الطبي الأعلى ويشدد على حماية المواطنين من الأخطاء الطبية الحوثيون يشيعون ''الزليل'' عسكري في القوات البحرية قتلته أميركا هل هُزم حزب الله، أم فشلت إسرائيل؟ تعرف على بنود اتفاق وقف الحرب في لبنان السبت والأحد القادمين إجازة رسمية في اليمن على وقع حراك دبلوماسي بالرياض.. الحكومة اليمنية تؤكد وجود مساعٍ لإطلاق عملية سياسية جديدة في اليمن منظمة الصحة العالمية تُعلن عن 280 حالة وفاة بمرض الحصبة في اليمن بعد هدنة لبنان.. القصف الإسرائيلي يدك غزة واعتقالات بالضفة الداخلية تعلن عن ضبط 200 كلغ من المخدرات مخبأة في جذوع الأشجار
كشفت وثائق مسربة عن قيام مليشيا الحوثي بتعيين شخصية متهمة بقضايا مخدرات، مديراً لأمن إحدى مديريات محافظة حجة غرب البلاد.
وفي التفاصيل، عينت وزارة الداخلية التابعة لحكومة صنعاء، المدعو "صادق صلاح المقبلي"، مديراً لأمن مديرية "أسلم" ، وهو قيادي متورط في قضايا مخدرات، وفق وثائق صادرة عن النيابة العامة بمحافظة إب، اطلع عليها محرر مأرب برس.
"صادق المقبلي"، الذي تلاحقه اتهامات مثبتة من الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للمليشيات نفسها، حصل على المنصب خلال عملية تدوير المناصب الأخيرة التي نفذتها المليشيات، ما أثار استياءً واسعاً بين أوساط المواطنين.
الوثائق المسربة تؤكد أن "المقبلي" متورط في قضايا تهريب وتجارة مخدرات، إلا أن المليشيات الحوثية، تجاهلت التهم الموجهة إليه، وبدلاً من ذلك منحته منصباً أمنياً حساساً، في خطوة تعكس استهتارها بالقانون والقيم المجتمعية.
وتأتي هذه ''الفضيحة'' ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات والممارسات التي تكشف عن عمق الفساد المستشري داخل المليشيات الإرهابية ، حيث تمنح المناصب بناءً على الولاءات بعيداً عن الكفاءة أو النزاهة، مما يضع مستقبل الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها على المحك.