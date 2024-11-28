''فضيحة''.. مليشيا الحوثي تُعين تاجر مخدرات في منصب مدير أمن

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت وثائق مسربة عن قيام مليشيا الحوثي بتعيين شخصية متهمة بقضايا مخدرات، مديراً لأمن إحدى مديريات محافظة حجة غرب البلاد.

وفي التفاصيل، عينت وزارة الداخلية التابعة لحكومة صنعاء، المدعو "صادق صلاح المقبلي"، مديراً لأمن مديرية "أسلم" ، وهو قيادي متورط في قضايا مخدرات، وفق وثائق صادرة عن النيابة العامة بمحافظة إب، اطلع عليها محرر مأرب برس.

"صادق المقبلي"، الذي تلاحقه اتهامات مثبتة من الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للمليشيات نفسها، حصل على المنصب خلال عملية تدوير المناصب الأخيرة التي نفذتها المليشيات، ما أثار استياءً واسعاً بين أوساط المواطنين.

الوثائق المسربة تؤكد أن "المقبلي" متورط في قضايا تهريب وتجارة مخدرات، إلا أن المليشيات الحوثية، تجاهلت التهم الموجهة إليه، وبدلاً من ذلك منحته منصباً أمنياً حساساً، في خطوة تعكس استهتارها بالقانون والقيم المجتمعية.

وتأتي هذه ''الفضيحة'' ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات والممارسات التي تكشف عن عمق الفساد المستشري داخل المليشيات الإرهابية ، حيث تمنح المناصب بناءً على الولاءات بعيداً عن الكفاءة أو النزاهة، مما يضع مستقبل الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها على المحك.