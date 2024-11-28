''فضيحة''.. مليشيا الحوثي تُعين تاجر مخدرات في منصب مدير أمن مكافئة وإشادات بأول فوز لأهلي صنعاء في بطولة الخليج للأندية محافظ مأرب يؤكد دعمه الكامل للمجلس الطبي الأعلى ويشدد على حماية المواطنين من الأخطاء الطبية الحوثيون يشيعون ''الزليل'' عسكري في القوات البحرية قتلته أميركا هل هُزم حزب الله، أم فشلت إسرائيل؟ تعرف على بنود اتفاق وقف الحرب في لبنان السبت والأحد القادمين إجازة رسمية في اليمن على وقع حراك دبلوماسي بالرياض.. الحكومة اليمنية تؤكد وجود مساعٍ لإطلاق عملية سياسية جديدة في اليمن منظمة الصحة العالمية تُعلن عن 280 حالة وفاة بمرض الحصبة في اليمن بعد هدنة لبنان.. القصف الإسرائيلي يدك غزة واعتقالات بالضفة الداخلية تعلن عن ضبط 200 كلغ من المخدرات مخبأة في جذوع الأشجار
أشاد الشارع الرياضي في اليمن بفوز نادي أهلي صنعاء، على مضيفه ظفار العماني، بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، في بطولة الخليج للأندية.
وأقيم اللقاء، على ملعب مجمع السعادة بمدينة مسقط ضمن ختام مرحلة ذهاب المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية.
وسُجلت أهداف الأهلي في الدقيقة 40، والدقيقة 76 عبر اللاعب وحيد الخياط.
بهذا الفوز، وضع أهلي صنعاء، اول ثلاث نقاط، في رصيده وصعد للمركز الثالث، في المجموعة التي يتصدرها النصر الإماراتي بسبع نقاط، ودهوك العراقي الثاني بخمس نقاط، بينما يتذيل ظفار الترتيب بنقطة واحدة.
وعقب المباراة، أعلن رجل الأعمال اليمني هاني الصيادي الذي اصبح نائبا لرئيس مجلس الشرف في نادي أهلي صنعاء، عن مكافئة مالية للاعبين.