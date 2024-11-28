مكافئة وإشادات بأول فوز لأهلي صنعاء في بطولة الخليج للأندية

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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أشاد الشارع الرياضي في اليمن بفوز نادي أهلي صنعاء، على مضيفه ظفار العماني، بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، في بطولة الخليج للأندية.

وأقيم اللقاء، على ملعب مجمع السعادة بمدينة مسقط ضمن ختام مرحلة ذهاب المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية.

وسُجلت أهداف الأهلي في الدقيقة 40، والدقيقة 76 عبر اللاعب وحيد الخياط.

بهذا الفوز، وضع أهلي صنعاء، اول ثلاث نقاط، في رصيده وصعد للمركز الثالث، في المجموعة التي يتصدرها النصر الإماراتي بسبع نقاط، ودهوك العراقي الثاني بخمس نقاط، بينما يتذيل ظفار الترتيب بنقطة واحدة.

وعقب المباراة، أعلن رجل الأعمال اليمني هاني الصيادي الذي اصبح نائبا لرئيس مجلس الشرف في نادي أهلي صنعاء، عن مكافئة مالية للاعبين.