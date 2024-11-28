محافظ مأرب يؤكد دعمه الكامل للمجلس الطبي الأعلى ويشدد على حماية المواطنين من الأخطاء الطبية

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب ، اللواء سلطان العرادة، كافة الجهات المعنية بمساندة جهود المجلس الطبي الأعلي، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهدافه، بما في ذلك تحسين جودة التعليم الطبي والمخرجات الأكاديمية من الكليات والمعاهد الصحية.

واكد العرادة دعمه الكامل للمجلس الطبي الأعلى وتمكينه من أداء مهامه وممارسة كافة صلاحياته باستقلالية،وفقًا للقوانين المنظمة لعمله.

وشدد خلال لقائه، اليوم الخميس، رئيس المجلس الطبي الأعلى ، الدكتور عمر زين السقاف، على أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به المجلس في تصحيح الاختلالات بالقطاع الصحي، وضمان جودة الخدمات الطبية وحماية المواطنين من الأخطاء والتجاوزات الطبية.

وأشاد عضو مجلس القيادة، بكافة الجهود الرامية للتحقق من الشهادات الصحية، والتأكد من مهارات العاملين في القطاع الصحي قبل منحهم تراخيص مزاولة المهنة، مما يساهم في رفع كفاءة القطاع وحماية أرواح الناس.

من جهته، استعرض رئيس المجلس الطبي الأعلى، الإنجازات التي نفذها المجلس الطبي منذ إعادة تشكيله العام الماضي، وجهود المجلس المبذولة لتصحيح الاختلالات الطبية الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي.

وأوضح السقاف، ان الاختلالات في القطاع الصحي تفاقمت خلال العشر السنوات الماضية وانتشرت الكثير من الممارسات غير القانونية بما فيها تزوير الشهادات، وافتقار العديد من مراكز التدريب الطبية إلى المناهج المعتمدة ما أدى إلى مخرجات ضعيفة وغير مؤهلة.

واشار إلى أن المجلس الطبي يعمل على تصحيح هذه الاختلالات في عمل القطاع الصحي ، بالإضافة إلى التحقق من شهادات العاملين في هذا القطاع وتقييم مهاراتهم، فضلاً عن تنظيم عملية إصدار التراخيص للمؤسسات الصحية والعاملين فيها من خلال لجان طبية تم إنشاؤها في المحافظات لهذا الغرض.