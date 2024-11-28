الحوثيون يشيعون ''الزليل'' عسكري في القوات البحرية قتلته أميركا

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت مليشيا الحوثي عن مقتل عنصر من قواتها البحرية، في غارات أمريكية على ما يبدو.

ونشرت وسائل إعلام حوثية خبرا أمس الأربعاء، عن تشييع يحيى محمد محمد الزليل، في منطقة "الخراب" بمديرية كشر بمحافظة حجة.

وقالت أن "الزليل" من القوات البحرية وقتل في ما تسميه المليشيا معركة "الفتح الموعود" وهو الاسم الذي أطلقته منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر قبل أكثر من عام والتي تقول إنها نصرة لغزة.

ووفق الصور التي أرفقها إعلام الحوثي لعملية التشييع فإن "الزليل" قتل يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري.