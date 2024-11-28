آخر الاخبار

''فضيحة''.. مليشيا الحوثي تُعين تاجر مخدرات في منصب مدير أمن مكافئة وإشادات بأول فوز لأهلي صنعاء في بطولة الخليج للأندية محافظ مأرب يؤكد دعمه الكامل للمجلس الطبي الأعلى ويشدد على حماية المواطنين من الأخطاء الطبية الحوثيون يشيعون ''الزليل'' عسكري في القوات البحرية قتلته أميركا هل هُزم حزب الله، أم فشلت إسرائيل؟ تعرف على بنود اتفاق وقف الحرب في لبنان السبت والأحد القادمين إجازة رسمية في اليمن على وقع حراك دبلوماسي بالرياض.. الحكومة اليمنية تؤكد وجود مساعٍ لإطلاق عملية سياسية جديدة في اليمن منظمة الصحة العالمية تُعلن عن 280 حالة وفاة بمرض الحصبة في اليمن بعد هدنة لبنان.. القصف الإسرائيلي يدك غزة واعتقالات بالضفة الداخلية تعلن عن ضبط 200 كلغ من المخدرات مخبأة في جذوع الأشجار

الحوثيون يشيعون ''الزليل'' عسكري في القوات البحرية قتلته أميركا

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 333

أعلنت مليشيا الحوثي عن مقتل عنصر من قواتها البحرية، في غارات أمريكية على ما يبدو.

ونشرت وسائل إعلام حوثية خبرا أمس الأربعاء، عن تشييع يحيى محمد محمد الزليل، في منطقة "الخراب" بمديرية كشر بمحافظة حجة.

وقالت أن "الزليل" من القوات البحرية وقتل في ما تسميه المليشيا معركة "الفتح الموعود" وهو الاسم الذي أطلقته منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر قبل أكثر من عام والتي تقول إنها نصرة لغزة.

ووفق الصور التي أرفقها إعلام الحوثي لعملية التشييع فإن "الزليل" قتل يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري.

إقراء أيضاً
''فضيحة''.. مليشيا الحوثي تُعين تاجر مخدرات في منصب مدير أمن
محافظ مأرب يؤكد دعمه الكامل للمجلس الطبي الأعلى ويشدد على حماية المواطنين من الأخ
السبت والأحد القادمين إجازة رسمية في اليمن
على وقع حراك دبلوماسي بالرياض.. الحكومة اليمنية تؤكد وجود مساعٍ لإطلاق عملية سياس
منظمة الصحة العالمية تُعلن عن 280 حالة وفاة بمرض الحصبة في اليمن
الداخلية تعلن عن ضبط 200 كلغ من المخدرات مخبأة في جذوع الأشجار
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول