السبت والأحد القادمين إجازة رسمية في اليمن

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في العاصمة عدن يوم الاحد القادم، الموافق 1 ديسمبر 2024، إجازة رسمية لجميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بمناسبة العيد الـ57 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر المجيد وذلك عوضاً عن يوم السبت الذي يصادف يوم راحة.

واوضحت الوزارة في بيان، أن الإجازة تأتي استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

وستكون اجازة ذات المناسبة 30 نوفمبر، يوم السبت القادم في مناطق الحوثيين، كون الخميس هو يوم الراحة الاسبوعية وليس السبت، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية في صنعاء لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الـ ٣٠ من نوفمبر..