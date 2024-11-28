منظمة الصحة العالمية تُعلن عن 280 حالة وفاة بمرض الحصبة في اليمن بعد هدنة لبنان.. القصف الإسرائيلي يدك غزة واعتقالات بالضفة الداخلية تعلن عن ضبط 200 كلغ من المخدرات مخبأة في جذوع الأشجار تقرير يكشف عن بنود سرية تتعلق بإيران في اتفاق وقف النار مع لبنان الريال اليمني يستقر عند مستوى جديد لأول مره في التاريخ مركز الملك سلمان وقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في اليمن اللواء سلطان العرادة يختتم المرحلة 2 من مشروع إنارة شوارع مدينة مأرب .. شاهد بالصور بشرى سارة بشأن تشغيل خدمة 4G في عدن دولة عربية تعلن أنها أكثر البلدان تضررا من هجمات الحوثيين مجموعة الدول السبع تعلن موقفا موحدا بخصوص اعتداءات الحوثيين
رصدت منظمة الصحة العالمية 280 حالة وفاة جراء مرض الحصبة في اليمن منذ بداية عام 2024، الذي يقترب من النهاية.
وأفاد مكتب المنظمة في اليمن بأن البلاد تعاني من تفشي مجموعة من الأمراض القابلة للتطعيم، مثل فيروس شلل الأطفال، والإسهال المائي الحاد، والكوليرا، والدفتيريا، والملاريا، وحمى الضنك.
في بيان له، ذكر المكتب أنه جرى الإبلاغ عن نحو 33 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالحصة منذ بداية العام.
وأوضح أن هذه الأرقام تأتي في سياق تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي، حيث تكافح حوالي نصف الأسر للحصول على احتياجاتها الغذائية.
وتعاني اليمن من حالة طوارئ صحية من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأعلى للطوارئ الذي تعلنه منظمة الصحة العالمية، بحسب البيان.