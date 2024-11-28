منظمة الصحة العالمية تُعلن عن 280 حالة وفاة بمرض الحصبة في اليمن

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

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رصدت منظمة الصحة العالمية 280 حالة وفاة جراء مرض الحصبة في اليمن منذ بداية عام 2024، الذي يقترب من النهاية.

وأفاد مكتب المنظمة في اليمن بأن البلاد تعاني من تفشي مجموعة من الأمراض القابلة للتطعيم، مثل فيروس شلل الأطفال، والإسهال المائي الحاد، والكوليرا، والدفتيريا، والملاريا، وحمى الضنك.

في بيان له، ذكر المكتب أنه جرى الإبلاغ عن نحو 33 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالحصة منذ بداية العام.

وأوضح أن هذه الأرقام تأتي في سياق تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي، حيث تكافح حوالي نصف الأسر للحصول على احتياجاتها الغذائية.

وتعاني اليمن من حالة طوارئ صحية من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأعلى للطوارئ الذي تعلنه منظمة الصحة العالمية، بحسب البيان.