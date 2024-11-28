بعد هدنة لبنان.. القصف الإسرائيلي يدك غزة واعتقالات بالضفة

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بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، باتت الأنظار تتجه نحو غزة، ورغم الآمال بالتوصل لاتفاق وشيك لايزال التصعيد الإسرائيلي في القطاع المحاصر هو سيد المشهد.
فميدانيا، قتل 6 فلسطينيين في قصف للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن 4 أشخاص قتلوا في قصف شنته طائرات إسرائيلية على منزلين في بيت لاهيا شمال القطاع.
وأضافت أن طفلا قتل في قصف على منزل عائلته في حي الزيتون جنوب شرق محافظة غزة، بينما قتل مواطن آخر في قصف على مخيم جباليا شمال القطاع.
كما نسف القصف الإسرائيلي مباني سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة، ونفذت الطائرات عدة غارات صباح اليوم الخميس، استهدفت خلالها 3 منازل ودمرت مسجد القدس في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة، كما نسف مربع سكني وسط مدينة رفح.
أما في الضفة الغربية، فشهدت اشتباكات بين مقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم وبلدة قباطية قرب جنين.
واعتقلت قوات الجيش الشاب محمد حسن حماد من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ومحمود سعيد رضوان شقيق القتيل سامر رضوان، والأشقاء علاء ومصطفى وقسام وثائر أبو هنية من بلدة عزون شرق قلقيلية، وجواد العارف وعمه محمد العارف، ومحمد شلباية ويوسف بدوية من مخيم نور شمس.
كما اندلعت مواجهات في بلدة شقبا غرب رام الله. وتواصل إسرائيل قصفها للقطاع، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 44 ألفا و211 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و567 آخرين، حسب وكالة "وفا