الداخلية تعلن عن ضبط 200 كلغ من المخدرات مخبأة في جذوع الأشجار

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

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نجحت السلطات اليمنية في ضبط 200 كلغ من مادة الحشيش المخدر في محافظة المهرة، شرق البلاد، كانت في طريقها لدول مجاورة.

وأعلن مكتب الجمارك في منفذ شحن عن تفاصيل العملية، مشيرًا إلى أن المخدرات كانت مخفية داخل جذور أشجار كبيرة على متن قاطرة تم تعديلها وتضليلها بواسطة عصابات متخصصة في التهريب.

بحسب بيان وزارة الداخلية اليمنية، تم إلقاء القبض على سائق القاطرة، الذي يحمل الجنسية الباكستانية، بالإضافة إلى المتهمين الآخرين، وتم إحالتهم إلى جهاز أمن الشحن لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويل القضية إلى النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أعرب العميد مفتي سهيل، مدير عام الأمن والشرطة في محافظة المهرة، عن تقديره لجهود مكتب الجمارك في مكافحة تهريب المخدرات، مشددًا على أن هذه الجريمة المنظمة تتسبب في أضرار جسيمة للمجتمعات.

كما وصف العميد مفتي عملية الضبط بأنها "ضربة موجعة" للشبكات الإجرامية التي تتعامل في المخدرات، حيث تقدر قيمة المخدرات المضبوطة بحوالي 2 مليار ريال.

وأكد أن التحقيقات ستستمر قبل إحالتهم إلى النيابة والمحكمة الجزائية لنيل عقابهم المناسب.