الريال اليمني يستقر عند مستوى جديد لأول مره في التاريخ

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

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استقر الريال اليمني اليوم عند سقف جديد هو الأدنى له في التأريخ.

وسجل الريال في التعاملات الصباحية غير الرسمية للعاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس، 2065 ريالا لبيع الدولار الواحد و 2054 للشراء.

إليكم أسعار الصرف:

• عدن - الدولار: الشراء: 2054 البيع: 2065