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الريال اليمني يستقر عند مستوى جديد لأول مره في التاريخ

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص
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 استقر الريال اليمني اليوم عند سقف جديد هو الأدنى له في التأريخ.

وسجل الريال في التعاملات الصباحية غير الرسمية للعاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس، 2065 ريالا لبيع الدولار الواحد و 2054 للشراء.

إليكم أسعار الصرف:

• عدن - الدولار: الشراء: 2054 البيع: 2065

  • السعودي: الشراء: 538.5 البيع: 540
  • • صنعاء: - الدولار: الشراء: 535 البيع: 538
  • - السعودي: الشراء: 140 البيع:
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