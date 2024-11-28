الريال اليمني يستقر عند مستوى جديد لأول مره في التاريخ

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استقر الريال اليمني اليوم عند سقف جديد هو الأدنى له في التأريخ.
وسجل الريال في التعاملات الصباحية غير الرسمية للعاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس، 2065 ريالا لبيع الدولار الواحد و 2054 للشراء.
إليكم أسعار الصرف:
• عدن - الدولار: الشراء: 2054 البيع: 2065