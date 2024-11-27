اللواء سلطان العرادة يختتم المرحلة 2 من مشروع إنارة شوارع مدينة مأرب .. شاهد بالصور

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اختتم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، المرحلة الثانية من مشروع إنارة عدد من شوارع مدينة مأرب بتمويل من السلطة المحلية وذلك احتفاء بالعيد السابع والخمسين للاستقلال الوطني في الثلاثين من نوفمبر.

شملت المرحلة الثانية من المشروع إنارة المدخل الجنوبي لمدينة مأرب وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة باستخدام أنظمة إنارة ذات كفاءة عالية لضمان الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة .

وخلال زيارته الميدانية لعدد من الشوارع التي تم إنارتها خلال هذه المرحلة، أكد اللواء العرادة أهمية هذه المشروع ودوره في إبراز المظهر الحضري والجمالي للمدينة ويعكس مستوى التطوير في البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يتناسب مع التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها المحافظة.

منوهاً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز التنمية وتطوير الخدمات واستكمال مشاريع البنية التحتية بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة .

وأشاد العرادة بجهود الفرق الفنية وتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيد المشاريع لضمان استدامة الخدمات.

مؤكداً مواصلة الجهود الحثيثة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الخدمات وإنشاء مشاريع تنموية وخدمية في كافة المناطق بما يلبي احتياجات المجتمع ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.