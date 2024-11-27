بشرى سارة بشأن تشغيل خدمة 4G في عدن

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن بدء المرحلة الثانية من خطة التوسعة الشاملة لشبكة "عدن نت" وتطوير بنيتها التحتية، وذلك تحت إشراف معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلَّف، الدكتور واعد باذيب.
وفي إطار هذه الخطوة، بدأت الفرق الفنية العمل على تنفيذ خطة الانتشار الجديدة التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات وزيادة نطاق التغطية.
وستمثل هذه التوسعة إضافة لعدد من مناطق العاصمة عدن وكذلك محافظات ومدن أخرى.
من المتوقع أن تكتمل هذه المرحلة خلال الشهرين القادمين، مما سيسهم في زيادة عدد المشتركين في شبكة الجيل الرابع "عدن نت" بنسبة تصل إلى 100%. كما أعربت الوزارة عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها الكبير في تعزيز وتطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية في المحافظات المحررة، مؤكدة أن هذا الدعم يشكل أساساً مهماً لتنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الحكومة لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث يتم التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية، ترجمةً لتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين يولون اهتماماً كبيراً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق استفادتهم منها في مختلف القطاعات الحيوية.