دولة عربية تعلن أنها أكثر البلدان تضررا من هجمات الحوثيين

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكدت مصر أنها أكثر البلدان تضررا من التوترات الجارية في البحر الأحمر جراء هجمات الحوثيين على الملاحة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن عائدات قناة السويس تراجعت بشكل كبير نتيجة التصعيد في البحر الأحمر.

وأوضحت القاهرة أن المزيد من عسكرة البحر الأحمر سيفاقم من الأضرار على التجارة العالمية والاقتصاد المصري، خاصة مع التراجع الكبير في عائدات قناة السويس، نتيجة التصعيد غير المقبول في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي أن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسا للعملة الأجنبية للبلاد.

وأكد بيان صادر عن الصندوق، أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".

لافتا إلى أن هجمات البحر الأحمر وانقطاعات التجارة ما تزال تؤثر سلبا وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 بالمئة في عائدات قناة السويس.

وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ودفع ذلك سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة