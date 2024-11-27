مجموعة الدول السبع تعلن موقفا موحدا بخصوص اعتداءات الحوثيين

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شددت مجموعة الدول السبع على ضرورة وقف الحوثيين هجماتهم ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، مطالبة بالإفراج فورًا عن سفينة "جالكسي ليدر" وطاقمها المحتجز منذ عام.
وأوضح وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، في ختام اجتماعهم في إيطاليا، أن الهجمات الحوثية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعرّض النّظم البيئية في المنطقة والدول الساحلية لمخاطر بيئية خطيرة وجسيمة.
وعبّروا عن قلقهم العميق إزاء تداعيات الأزمة في البحر الأحمر على عملية السلام في اليمن، داعين جميع الأطراف، وخاصة الحوثيين، إلى استئناف المفاوضات بطريقة مسؤولة وبناءة، بما يتماشى مع خارطة الطريق الأممية.
في غضون ذلك، اختتم المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، مباحثات في السعودية وسلطنة عمان ناقشت ضرورة وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ووفق وزارة الخارجية الأمريكية، شدد ليندركينغ في لقاءاته مع العمانيين والسعوديين، على ضرورة تحديد واعتراض البضائع والأسلحة غير المشروعة القادمة من إيران، وردع تعاون الحوثيين مع الجهات الإقليمية والدولية الخبيثة، حد قوله.
وأشارت إلى أن مبعوثها سلط الضوء على قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء احتجاز الحوثيين المستمر لموظفي الأمم المتحدة والسفارة والعاملين في المجال الإنساني.
في الأثناء، شددت الحكومة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والإقليمي إجراءات وتدابير جماعية لمواجهة خطر مليشيا الحوثي ومنع تهريب الأسلحة إليها.
وأكد وزير الخارجية شائع الزنداني، خلال مشاركته في فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية المنعقدة في إيطاليا، أهمية دعم الحكومة لضمان الملاحة في البحر الأحمر.
ودعا المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية اقتصاديا وتنمويا، ودعم قدراتها الأمنية في مجال خفر السواحل لتتمكن من القيام بدورها في تأمين حرية الملاحة البحرية