الإدارة الأمريكية تبحث مع قادة ست دول عربية خطط ردع الحوثيين

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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قالت القيادة المركزية الأمريكية ان قائدها الجنرال مايكل إريك كوريلا أتم سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع العديد من القادة في ست دول في الشرق الأوسط، خلال رحلة استمرت سبعة أيام عبر المنطقة،

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حيث بحث الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية مع رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق أول صغير بن عزيز، تكثيف الجهود لمكافحة الهجمات البحرية لمليشيا الحوثي المدعومين من إيران.

وقالت القيادة المركزية - في بيان مقتضب- إن الجنرال كوريلا، نفذ زيارة خلال الفترة من 16 ـ 22 نوفمبر الجاري، التقى خلالها الفريق بن صغير ومسؤولين سياسيين وعسكريين في قطر والبحرين والإمارات السعودية والأردن، على التوالي.

وحسب البيان فإن كوريلا ناقش الوضع في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، على وقع استمرار مليشيا الحوثي هجماتها على سفن الشحن وتهديد الملاحة الدولية.

وبحثت اللقاءات رؤى حول الحوثيين المدعومين من إيران وزيادة الجهود لمكافحة هجمات الحوثيين على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وباب المندب".

والتقى الجنرال كوريلا مع كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين في قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشراكات العسكرية، ومناقشة الإجراءات المطلوبة لمعالجة التحديات الأمنية الحالية.

وطبقًا للبيان فإنه في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر استضاف الجنرال كوريلا مؤتمر قادة القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر.

وناقش قادة من مكونات القيادة المركزية الأمريكية والقيادات التابعة لها، والوكالات المشتركة، وهيئة الأركان المشتركة، الحالة الأمنية الحالية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الأمني، والجهود المبذولة لمواجهة المنظمات المتطرفة العنيفة، مثل داعش والحوثيين المدعومين من إيران.

وذكر البيان أنه في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر، سافر الجنرال كوريلا إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى بالجنرال فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وكبار أركانه.

وركزت الزيارة على اكتساب وجهة نظر السعودية بشأن الوضع الإقليمي واقتراح سبل المضي قدمًا.

وناقش القادة التحديات الأمنية الإقليمية والفرص لتقليل التوترات وإعادة ضبطها في المنطقة. أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، التقى الجنرال كوريلا أيضًا بالفريق أول صغير حمود أحمد عزيز، رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية، الذي سافر من اليمن للزيارة.

كما ناقش القادة رؤى حول الحوثيين المدعومين من إيران وزيادة الجهود لمكافحة هجمات الحوثيين على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

ومساء أمس أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن انضمام سفينة حربية أمريكية في نطاق مسؤوليتها، وذلك مع استمرار عمليتها البحرية "حارس الازدهار" لردع هجمات مليشيا الحوثي التي تستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، منذ أكثر من عام، وتقول إنه نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023م.