مصادر سعودية تكشف عن جهود إقليمية ودولية لتحريك عملية السلام الشامل في اليمن برعاية أممية الحوثيون يعممون على التجار مرسوما جديدا لجباية الأموال بإسم دعم المعلم والتعليم في صنعاء. زراعة الحياة والأمل .. مشاريع إنسانية لمؤسسة توكل كرمان تزاحم الانجازات الحكومية والمنظمات الدولية .. ومن أحياها قصة الإنسان والحياة محمد بن سلمان يتوقع أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي مقتل بائع متجول من أبناء محافظة إب على يد موظفين حوثيين في الضالع صورتان للضحية والقاتل.. مسلح حوثي يقتل أحد أقاربه بدم بارد وسط مدينة إب ويلوذ بالفرار الرئاسي اليمني يؤكد على ضرورة التسريع في إقرار خطة الإنقاذ الإقتصادي اليمن ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان شركة صافر بمأرب تعلن إعادة آباراً نفطية لخط الإنتاج مترو الرياض.. مشروع عملاق سيغير وجه العاصمة
عممت مليشيا الحوثي الإرهابية عبر الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء على إصدار تعميم يُلزم التجار بسداد رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.
وقال تجار لـ"مأرب برس" إن هذا التعميم يأتي في إطار جهود الحوثيين لزيادة الإيرادات المالية لتمويل أنشطتهم حيث يُعتبر صندوق دعم المعلم أحد الوسائل التي يسعون من خلالها لتأمين موارد إضافية ولا علاقة للمعلم فيها.
ذات المصادر أكدت إن الغرفة التجارية دعت التجار إلى الالتزام بالتعميم محذرة من عواقب عدم السداد التي قد تشمل الغرامات أو العقوبات الأخرى وذكروا أن المليشيا الحوثية تفرض بشكل متزايد رسوماً وضرائب جديدة مما يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية في صنعاء في ظل إنقطاع المرتبات.
وقد أثار هذا التعميم استياءً واسعاً في أوساط التجار الذين يرون أن هذه الرسوم تُشكل عبئاً إضافياً على كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.