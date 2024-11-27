الحوثيون يعممون على التجار مرسوما جديدا لجباية الأموال بإسم دعم المعلم والتعليم في صنعاء.

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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عممت مليشيا الحوثي الإرهابية عبر الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء على إصدار تعميم يُلزم التجار بسداد رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

وقال تجار لـ"مأرب برس" إن هذا التعميم يأتي في إطار جهود الحوثيين لزيادة الإيرادات المالية لتمويل أنشطتهم حيث يُعتبر صندوق دعم المعلم أحد الوسائل التي يسعون من خلالها لتأمين موارد إضافية ولا علاقة للمعلم فيها.

ذات المصادر أكدت إن الغرفة التجارية دعت التجار إلى الالتزام بالتعميم محذرة من عواقب عدم السداد التي قد تشمل الغرامات أو العقوبات الأخرى وذكروا أن المليشيا الحوثية تفرض بشكل متزايد رسوماً وضرائب جديدة مما يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية في صنعاء في ظل إنقطاع المرتبات.

وقد أثار هذا التعميم استياءً واسعاً في أوساط التجار الذين يرون أن هذه الرسوم تُشكل عبئاً إضافياً على كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.