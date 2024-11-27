الضالع ..عنصر حوثي يقتل بائع خضروات في دمت

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 276

شهدت مديرية دمت شمال محافظة الضالع حادثة مروعة، حيث أقدم أحد عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية على قتل بائع خضروات.

وذكرت مصادر محلية أن العنصر الحوثي، الذي يعمل في إدارة شؤون المديرية، قام يوم أمس الثلاثاء، بإطلاق النار على بائع خضروات يُدعى "بكيل عبدالملك محمد عبدالكريم الهمام".

وأشارت المصادر إلى أن القاتل حاول إجبار الضحية على دفع إتاوة بالقوة، وعندما رفض، نشبت بينهما مشادة كلامية أدت إلى إطلاق النار عليه، مما أسفر عن مقتله على الفور.

وأوضحت المصادر أن هذه الحادثة أثارت غضبًا واسعًا بين الباعة، الذين طالبوا بسرعة محاسبة الجاني وتطبيق العقوبات المناسبة بحقه.

يذكر أن الضحية ينتمي إلى منطقة "كومان" بمديرية حبيش شمال محافظة إب، وتعيش مدينة دمت في حالة من الفوضى الأمنية منذ أن سيطرت عليها المليشيا قبل ثماني سنوات.