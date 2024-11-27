محمد بن سلمان يتوقع أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الضالع ..عنصر حوثي يقتل بائع خضروات في دمت صورتان للضحية والقاتل.. مسلح حوثي يقتل أحد أقاربه بدم بارد وسط مدينة إب ويلوذ بالفرار الرئاسي اليمني يؤكد على ضرورة التسريع في إقرار خطة الإنقاذ الإقتصادي اليمن ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان شركة صافر بمأرب تعلن إعادة آباراً نفطية لخط الإنتاج مترو الرياض.. مشروع عملاق سيغير وجه العاصمة وقف القتال جنوب لبنان يدخل حيز التنفيذ وهذا ما طلبه الجيش اللبناني من المواطنين صورة وتعليق: ماذا حدث لوجه أحد أشهر مدربي كرة القدم في العالم؟ شاهد الصور.. جمرك المهرة يضبط كمية من المخدرات كانت داخل جذور أشجار كبيرة محملة على قاطرة يقودها باكستاني
شهدت مديرية دمت شمال محافظة الضالع حادثة مروعة، حيث أقدم أحد عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية على قتل بائع خضروات.
وذكرت مصادر محلية أن العنصر الحوثي، الذي يعمل في إدارة شؤون المديرية، قام يوم أمس الثلاثاء، بإطلاق النار على بائع خضروات يُدعى "بكيل عبدالملك محمد عبدالكريم الهمام".
وأشارت المصادر إلى أن القاتل حاول إجبار الضحية على دفع إتاوة بالقوة، وعندما رفض، نشبت بينهما مشادة كلامية أدت إلى إطلاق النار عليه، مما أسفر عن مقتله على الفور.
وأوضحت المصادر أن هذه الحادثة أثارت غضبًا واسعًا بين الباعة، الذين طالبوا بسرعة محاسبة الجاني وتطبيق العقوبات المناسبة بحقه.
يذكر أن الضحية ينتمي إلى منطقة "كومان" بمديرية حبيش شمال محافظة إب، وتعيش مدينة دمت في حالة من الفوضى الأمنية منذ أن سيطرت عليها المليشيا قبل ثماني سنوات.