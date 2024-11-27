صورتان للضحية والقاتل.. مسلح حوثي يقتل أحد أقاربه بدم بارد وسط مدينة إب ويلوذ بالفرار

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شهدت محافظة إب (وسط اليمن) جريمة قتل مروعة، حيث أقدم مسلح حوثي على قتل أحد أقاربه بالرصاص، وسط المدينة.
وفي التفاصيل قُتل الشاب "كريم محمد عبدالرحمن" برصاص صهره المدعو "سامح الغيلاني"، وهو أحد أفراد مليشيات الحوثي بعد أن أطلق النار عليه من فوق دراجته النارية جوار مدرسة "أروى للبنات" ليلة امس.
واصيب الشاب كريم بجروح بالغة لينقل إلى مستشفى الثورة في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.
مصادر محلية أكدت لـ"مأرب برس" أن القاتل "سامح الغيلاني" يعمل في قسم شرطة "17 يوليو" التابع لمليشيات الحوثي.
وأضافت المصادر أنه وبالرغم من بشاعة الجريمة، إلا أن الغيلاني تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة دون أن يتم القبض عليه حتى الآن ، في مشهد يعكس حالة التواطؤ الذي توفره المليشيات الحوثية لعناصرها المتورطة في مثل هذه الجرائم.
وتضاف هذه الحادثة إلى سجل مليء بالانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية ، والتي حولت مناطق سيطرتها إلى بؤر للفوضى والعنف ، الأمر الذي يساهم في تفاقم الانفلات الأمني وإرتفاع في نسبة الجرائم وزيادة معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.
*صورة القاتل الفار