اليمن ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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رحبت الجمهورية اليمنية، باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الاربعاء.

وثمنت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية في بيان اليوم الاربعاء الجهود الدولية التي بذلت لتحقيق وقف اطلاق النار..مؤكدة ان ذلك يعد خطوة هامة نحو خفض التصعيد، وعودة النازحين، وإنهاء معاناة الشعب اللبناني الشقيق.

ودعت الوزارة في بيانها، إلى تكثيف الجهود الدولية لإنجاز وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وبما يحفظ للشعب الفلسطيني امنه واستقراره وحقوقه المشروعة وفقاً لكافة القرارات والتشريعات الدولية.

هذا ورحب مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان فجر اليوم الأربعاء، معربا عن امله في ان يقود هذا الاتفاق الى وقف شامل للعدوان الاسرائيلي، وبدء عهد جديد يتفرغ فيه اللبنانيون لبناء دولتهم الوطنية، كاملة السيادة وطي هيمنة المليشيات المسلحة في البلاد.

واكد المجلس موقف اليمن الرافض للعدوان الاسرائيلي الوحشي على الاراضي اللبنانية والفلسطينية، ودعم سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتمكين جيشه من بسط سيطرته على كامل ترابه الوطني، وعدم الارتهان للمشاريع التوسعية في المنطقة.

ودخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ ابتداءا من فجر اليوم الاربعاء بوساطة امريكية فرنسية.

ورحبت عدة دول بينها السعودية وقطر وتركيا بوقف اطلاق النار في لبنان.