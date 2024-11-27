شركة صافر بمأرب تعلن إعادة آباراً نفطية لخط الإنتاج

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أعلنت شركة صافر النفطية، في محافظة مارب الثلاثاء، انها أعادت آبارا نفطية لخط الإنتاج، في مسعى لتحسين الايرادات الحكومية الشحيحة منذ دمر الحوثيون قبل عامين منشآت رئيسة لتصدير الخام شرقي اليمن.
وقالت الشركة، في بيان، إن المدير العام التنفيذي لشركة صافر لعمليات الإستكشاف والإنتاج، سالم كعيتي، دشن مشروع المضخة الغاطسة (ESP) في بئر الوحدة 2 بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 800 برميل من النفط الخام، يوميا.
وأضافت أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى لتطوير عدد من الآبار الميتة بسبب انخفاض الضغوط وإعادتها لخط الإنتاج، لافتة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين إنتاج النفط في القطاع الثامن عشر.
وأكد المدير التنفيذي للشركة، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الشركة للنهوض بالقطاع النفطي، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.