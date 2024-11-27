مترو الرياض.. مشروع عملاق سيغير وجه العاصمة

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ساعات قليلة، وتشهد العاصمة السعودية الرياض افتتاح أحد أكبر وأهم مشاريع قطاع النقل في تاريخ البلاد، "مترو الرياض"، المشروع الذي سيساهم في ترسيخ مكانة المدينة كمركز اقتصادي رائد في المنطقة، حيث يتوقع افتتاحه مع نهاية شهر نوفمبر الجاري2024.
ومع بداية العام المقبل 2025، سيدخل مشروع مترو الرياض الخدمة بشكل كامل، ليصبح بذلك أطول مترو كهربائي "بدون سائق" في العالم، بطول 176 كيلومتر، وبـ6 مسارات، و85 محطة.
ومن شأن هذا المشروع أن يعزز مكانة الرياض ويحقق أهداف رؤية 2030 السعودية، ويعالج بشكل مباشر أزمة الازدحام المروري، فضلاً عن دعم استراتيجية الحياد الصفري، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، عبر استخدام مصادر طاقة بديلة، وتخفيف الاعتماد على المركبات.