صورة وتعليق: ماذا حدث لوجه أحد أشهر مدربي كرة القدم في العالم؟

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تعليق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد ظهوره بجروح في الرأس والأنف بعد مباراة فينوورد امس، التي انتهت بالتعادل 3-3، وتراجع مستوى الفريق، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات:
"جرحت وجهي بأظافري أريد أن أؤذي نفسي"