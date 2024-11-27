صورة وتعليق: ماذا حدث لوجه أحد أشهر مدربي كرة القدم في العالم؟

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تعليق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد ظهوره بجروح في الرأس والأنف بعد مباراة فينوورد امس، التي انتهت بالتعادل 3-3، وتراجع مستوى الفريق، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات:

"جرحت وجهي بأظافري أريد أن أؤذي نفسي"