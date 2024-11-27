رئيس الحكومة يطير إلى الرياض بحثاً عن دعم اقتصادي عاجل لإنقاذ العملة

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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غادر رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، العاصمة المؤقتة عدن، إلى السعودية، في ظل مشاورات مكثفة تشهدها الرياض بشأن احياء عملية السلام بالتزامن مع مطالب حكومية بدعم الخزينة العامة لمواجهة انهيار العملة الوطنية.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، غادر العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، متوجها الى المملكة العربية السعودية، للتشاور مع القيادة السياسية والاشقاء والأصدقاء، بشأن الدعم الاقتصادي العاجل لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية.

وأضاف أن بن مبارك سيجري نقاشات حول المضي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية.