إنهيار جديد للعملة المحلية أمام الدولار والريال السعودي الًيَوُمًِ

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_خاص

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أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن والمناطق المحررة.

وفي ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن .

الريال السعودي:

شراء: 538 بيع: 540

الدولار الأميركي:

شراء: 2060 بيع: 2070