إنهيار جديد للعملة المحلية أمام الدولار والريال السعودي الًيَوُمًِ

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أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن والمناطق المحررة.
وفي ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن .
الريال السعودي:
شراء: 538 بيع: 540
الدولار الأميركي:
شراء: 2060 بيع: 2070