اعراض وعلامات جرثومة المعدة بالتفصيل: وكيفية التشخيص والعلاج بسرعة عجيبة

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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هل تعلم ان حوالي ثلثي سكان العالم يحملون جرثومة المعدة في اجسادهم؟ ولكن قد لا تظهر أي اعراض أو قرح لدى معظم الناس المصابين بها.

اما في حالة ظهور اعراضها، أو حدوث مشاكل صحية ناتجة عنها، فأنها تصبح في حاجة إلى سرعة العلاج، حيث ان اهمال العلاج أو التأخر فيه، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية وخيمة.

لذا تعرف على اهم اعراض جرثومة المعدة والقولون ومضاعفاتها، ومدى تأثير التوتر النفسي على علاج الحالة، وكيفية الوقاية منها.

ما هي جرثومة المعدة والقولون جرثومة المعدة هي عدوى بكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori)، والتي تصيب المعدة والأمعاء الدقيقة. وفي بعض الحالات قد يسبب الإصابة بجرثومة المعدة التسبب في حدوث القرح الهضمية أو ما يعرف باسم قرحة المعدة.

ولقد اشارت دراسة تم نشرها في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد إلى أن ما بين 60% إلى 100% من القرح الهضمية مرتبطة بجرثومة المعدة. كما قد يزيد الإصابة بعدوى الملوية البوابية من خطر الإصابة بالتهاب المعدة، وسرطان المعدة والقولون. وذلك لأن المعدة تحتوي على طبقة مخاطية تعمل على حمايتها من حمض المعدة.

وعندما تهاجم بكتيريا الملوية البوابية تلك الطبقة، فأنها تترك جزء من المعدة معرض للحمض. وهو ما قد يؤدي إلى تهيج المعدة، وبالتالي زيادة خطر الإصابة. ADVERTISEMENT وتتواجد جرثومة المعدة في جميع انحاء العالم وخاصة في الدول النامية، حيث يصاب حوالي 10% من الأطفال و80% من البالغين بالعدوى عادة بدون اعراض.

اعراض جرثومة المعدة والقولون

لا يظهر على جميع الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة اعراض مصاحبة، فوفقا لأحد الأبحاث والصادرة من جامعة بولونيا عام 2014 فإن حوالي 85% من الأشخاص المصابين ببكتيريا الملوية البوابية، لا تظهر عليهم اي اعراض تماما. اما في حالة ظهور اعراض جرثومة المعدة فقد تختلف من شخص إلى اخر، لذا فأننا سنسعى من اجل توضيح اعراض جرثومة المعدة بالتفصيل، ومن ابرز اعراض جرثومة المعدة والقولون:

فقدان الشهية الغثيان أو القيء التجشؤ انتفاخ البطن الحمى فقدان الوزن غير المبرر ألم في المعدة أو حرقان في منطقة الجزء العلوي من البطن. وعادة يحدث ألم المعدة، عندما تكون المعدة فارغة أو في الساعات الأولى من الصباح، أو بين الوجبات.

كما يجب استشارة الطبيب على الفور في حالة ظهور الاعراض التالية: صعوبة في البلع قيء دموي صعوبة في التنفس حدوث ألم حاد في البطن نزول دم مع البراز أو براز اسود موضوعات متعلقة الأطعمة التي تقضي على جرثومة المعدة:

والأطعمة الممنوعة الميكروب الحلزونى “جرثومة المعدة” وحقائق هامة! خطورة جرثومة المعدة والقولون تعتبر من المضاعفات المحتملة لأعراض عدوى البكتيريا الحلزونية، كنتيجة للتأخر في تلقي العلاج في الوقت المناسب ما يلي:

قرحة المعدة: والتي قد تحدث كنتيجة لإلحاق البكتيريا الضرر ببطانة المعدة، علما بأن حوالي 10% من المصابين بعدوى بكتيريا الملوية البوابية قد يصابون بالقرحة في بطانة المعدة، أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. التهاب المعدة والامعاء: قد تكون من مضاعفات اعراض الجرثومة تهيج والتهاب المعدة.

فعدوى بكتيريا الملوية البوابية قد تسبب تغيرات واضحة في تكوين الجراثيم بالأمعاء الغليظة أو القولون، مما يؤثر على تطور مرض التهاب القولون التقرحي. النزيف الداخلي: وتحدث تلك الحالة عندما تخترق القرحة الأوعية الدموية، وتترافق مع فقر الدم (الأنيميا).

سرطان المعدة: فالإصابة بجرثومة المعدة يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان المعدة مثل سرطان المعدة الغدي. كما يرى الباحثون في السنوات الأخيرة، انه قد يكون هناك دور محتمل لعدوى جرثومة المعدة في تطور العديد من الامراض مثل سرطان القولون، ومقاومة الانسولين، وداء السكري من النوع الثاني، وسرطان القنوات الصفراوية، والصدفية، والأرتيكاريا المزمنة (الشرى المزمن).

اعراض جرثومة المعدة النفسية

أظهرت عدد من الدراسات إلى وجود ارتباط ما بين جرثومة المعدة وامراض خارج المعدة مثل بعض اعراض عسر الهضم الوظيفي.

كما ثبت علميا بأن سلالات من بكتيريا الملوية البوابية قد تؤثر على افراز العديد من الهرمونات في الجسم.

وهو ما يفسر احتمالية حدوث اضطرابات نفسية لمرضى جرثومة المعدة وعسر الهضم الوظيفي، كنتيجة للمستويات المتغيرة من الهرمونات الناتجة من استعمار البكتيريا الحلزونية للمعدة.

هل تسبب جرثومة المعدة والقولون الاكتئاب؟ تسبب عدوى بكتيريا الملوية البوابية تغيرات في مستويات الدوبامين، و الجريلين، والكورتيزول، وهرمونات أخرى في الدورة الدموية، مما قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض النفسية مثل:

الشعور بالقلق والتوتر الاكتئاب فقدان الشهية وهو ما يؤكد على وجود علاقة بين اعراض جرثومة المعدة والتوتر النفسي.

وعلى صعيد اخر فلقد ناقشت دراسة أخرى، عما إذا كان هناك علاقة ما بين التهاب المعدة الناتج عن الجرثومة والاكتئاب.

هذا إلى جانب تحليل التأثير العلاجي لأدوية مضادات الاكتئاب على تخفيف اعراض التهاب المعدة. وما دفع الباحثين إلى اجراء تلك الدراسة، هو شكوى بعض مرضى جرثومة المعدة من ألم شرسوفي وعسر هضم لمدة قد تزيد عن 10 أشهر، ولم ينجح بروتوكول العلاج على تخفيف الاعراض.

وعندما تم إعادة تقييم تلك الحالات، وجد انها تعاني من تغيرات اجتماعية، أدت إلى التأثير على نفسية تلك الحالات بشكل كبير.

وهو ما دفع الباحثون إلى إضافة مضادات الاكتئاب إلى بروتوكول علاج جرثومة المعدة لتلك الحالات، وكانت النتيجة انه بعد شهر واحد من العلاج، تراجعت الاعراض، وبدأ المرضى في الشعور بتحسن ملموس.