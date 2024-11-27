أغنى رجل في العالم يفاجئ كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على الغرافة

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 163

هنأ رجل الأعمال المعروف وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو، بعد الأداء الكبير الذي قدمه برفقة فريقه نادي النصر والذي توج بفوزه على مضيفه الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكتب كريستيانو رونالدو على حسابه في منصة إكس فوز كبير الليلة ليرد عليه ماسك بالتهنئة. وسجل النجم البرتغالي هدفين ليقود فريقه النصر السعودي إلى الفوز على مضيفه الغرافة القطري 3-1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول بعد دقيقة من بداية الشوط الثاني عبر كرة رأسية بعدما حول عرضية سلطان الغنام إلى داخل مرمى أصحاب الأرض، وفي الدقيقة 58 تلاعب البرازيلي أنجيلو بحارس المرمى سيرجيو ريكو قبل أن يودع الكرة شباك الغرافة.

وواصل رونالدو وأنجيلو تألقهما بعدما مرر الثاني كرة للأول الذي تلاعب بمدافع الغرافة وسددها قوية يسار حارس المرمى معلناً هدف النصر الثالث. رونالدو "عقوبة" تطارد "العائد من الموت" رياضة رونالدو "عقوبة" تطارد "العائد من الموت" رونالدو يقود النصر إلى فوز لافت على الغرافة رياضة رونالدو يقود النصر إلى فوز لافت على الغرافة وقبل ربع ساعة من النهاية استغل الإسباني خوسيلو كرة مرتدة من بينتو حارس النصر أكملها داخل المرمى مسجلاً هدف الغرافة الأول.

وأكمل الغرافة المباراة منقوصاً بعد طرد مدافعه سيدو سانو إثر إعاقته ساديو ماني قبل النهاية بـ6 دقائق