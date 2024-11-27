الجيش الأميركي يعلن استهداف مخزن أسلحة لفصائل موالية لإيران

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها شنت الثلاثاء ضربة على مخزن أسلحة في سوريا، رداً على هجوم نفذته جماعة مدعومة من إيران استهدف قوات أميركية تشارك في عمليات مكافحة تنظيم «داعش» في سوريا.
واستهدفت الضربة منشأة تخزين أسلحة بهدف «إضعاف» قدرة الميليشيات المدعومة من إيران على «التخطيط وشن هجمات مستقبلية» ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في المنطقة.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا: «كما ذكرنا سابقاً، لن نتسامح مع أي هجمات على أفرادنا وشركائنا في التحالف. نحن ملتزمون باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حمايتهم».
وأضافت القيادة المركزية أنها لا تعتقد أن الضربة تسببت في وقوع أي خسائر بين المدنيين، لكنها أوضحت أن تقييم الأضرار لا يزال جارياً، وأنه سيتم تقديم تحديثات عند توفرها