بعد تصفية الحوثي زعيمهم القبلي .. القبائل تعلن الزحف إلى ميدان السبعين

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وسط انفلات أمني وانتشار للعصابات، بدأت قبائل محافظة البيضاء امس الثلاثاء اعتصامها بنصب الخيام في ميدان السبعين وسط صنعاء احتجاجاً على مقتل أحد الزعماء القبليين بنيران عصابة حوثية في منطقة دار سلم جنوب العاصمة المغتصبة.
وطالبت القبائل في بيان بتسليم مدير شرطة شميلة المعين من المليشيا علي الأمير وعصابته المتورطة بقتل الزعيم القبلي صادق أحمد أبو شعر، مؤكدة أن أبو شعر تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين يتبعون الأمير أثناء مكان كان في سيارته بالشارع الرئيسي بمنطقة دار سلم.
وشدد المعتصمون على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، موضحين بأنهم لن يرفعوا مخيماتهم قبل تسليم القاتل للقضاء وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وأشار المعتصمون إلى أن شعارهم العدالة والسلمية حتى تحقق مطالبهم.
وتزايدت جرائم العصابات التي تتبع قيادات حوثية في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها والتي تشرف على عملية التصفية للزعماء القبليين وللشخصيات السياسية.
وكانت المليشيا الحوثية نفذت في الأشهر الماضية حملات اختطافات لعدد من القيادات والناشطين الموالين لحزب الرئيس السابق صالح (المؤتمر الشعبي العام)، ولا يزال غالبيتهم في السجون وترفض الإفراج عنهم.