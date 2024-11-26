وكيل أمانة العاصمة يزور مركز العاصمة الإعلامي" ويكرّم طاقم المركز وفاة قائد اللواء الرابع إحتياط بمريس في الضالع إثر حادث مروري. حوثيون قتلة .. رصاص قناصة مليشيا الحوثي تنتزع أرواح البرئيات من النساء .. العنف قنصا وزارة الداخلية تعلن إطلاق نسخنها الجديدة لبوابتها الإلكترونية قبائل محافظة إب تنصب خيامها في ميدان السبعين للإعتصام والمطالبة بتسليم قتلة الشيخ صادق أبو شعر الشيخ حسين القاضي لمارب برس: مواقف مأرب الوطنية والتاريخية ستسمر في التقدم بخطوات ثابتة ومؤتمر مأرب الجامع يجمع تحت مظلته غالبية القوى السياسية والاجتماعية تفاصيل جديدة حول المباحثات السعودية الإيرانية في الرياض أول دولة أوروبية توقف مساعداتها التنموية لليمن بسبب الحوثيين إيران ما زالت تهدد إسرائيل برد غير متوقع.. والجديد تصريحات لـ ''باقري'' في جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر.. الحكومة اليمنية تطالب بدعم وآلية لحماية الملاحة الدولية
قام وكيل أمانة العاصمة، عبدالكريم ثعيل، بزيارة إلى مركز العاصمة الإعلامي، حيث كان في استقباله مدير المركز عبدالسلام الغباري وفريق العمل.
وفي الزيارة، تمت مناقشة سبل تطوير الأداء الإعلامي في العاصمة وتعزيز دور المركز في تسليط الضوء على مختلف القضايا الإعلامية.
وأشاد "ثعيل" بالمستوى العال الذي وصل إليه المركز في توثيق ونقل انتهاكات مليشيا الحوثي بحق أبناء أمانة العاصمة للعالم عبر المركز الإعلامي المتخصص والذي أصبح الإعلام بوسائله المختلفة والمهتمين يستقون معلوماتهم وكل ما يهم العاصمة صنعاء من المركز.
من جهته استعرض مدير مركز العاصمة "عبدالسلام الغباري" بعضاً من أعمال المركز من مواد إعلامية متنوعة، أبرزها التقارير الصحفية الدورية والأخبار اليومية، وما يقوم به الطاقم من جمع وتحري وإعداد حتى إخراج المادة الصحفية للجمهور.
الغباري أبدى "شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة من وكيل أمانة العاصمة"، مؤكدًا الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتقديم إعلام مهني يخدم العاصمة صنعاء وسكانها وينقل الحقيقة ويعري المليشيا.
ولفت في حديثه إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمراكز الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي وتقديم محتوى إعلامي هادف يعكس الواقع ويواكب تطورات العاصمة.
وفي ختام الزيارة، كرّم الوكيل عبدالكريم ثعيل الطاقم الإعلامي للمركز تقديرًا لجهودهم المتميزة في نقل الصورة الحقيقية لأحداث العاصمة، والانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي أولاً بأول وتغطية كافة الأنشطة والفعاليات، مشيدًا بعملهم الدؤوب والمستمر في تقديم محتوى إعلامي هادف وموثوق.