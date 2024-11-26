الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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قام وكيل أمانة العاصمة، عبدالكريم ثعيل، بزيارة إلى مركز العاصمة الإعلامي، حيث كان في استقباله مدير المركز عبدالسلام الغباري وفريق العمل.

وفي الزيارة، تمت مناقشة سبل تطوير الأداء الإعلامي في العاصمة وتعزيز دور المركز في تسليط الضوء على مختلف القضايا الإعلامية.

وأشاد "ثعيل" بالمستوى العال الذي وصل إليه المركز في توثيق ونقل انتهاكات مليشيا الحوثي بحق أبناء أمانة العاصمة للعالم عبر المركز الإعلامي المتخصص والذي أصبح الإعلام بوسائله المختلفة والمهتمين يستقون معلوماتهم وكل ما يهم العاصمة صنعاء من المركز.

من جهته استعرض مدير مركز العاصمة "عبدالسلام الغباري" بعضاً من أعمال المركز من مواد إعلامية متنوعة، أبرزها التقارير الصحفية الدورية والأخبار اليومية، وما يقوم به الطاقم من جمع وتحري وإعداد حتى إخراج المادة الصحفية للجمهور.

الغباري أبدى "شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة من وكيل أمانة العاصمة"، مؤكدًا الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتقديم إعلام مهني يخدم العاصمة صنعاء وسكانها وينقل الحقيقة ويعري المليشيا.

ولفت في حديثه إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمراكز الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي وتقديم محتوى إعلامي هادف يعكس الواقع ويواكب تطورات العاصمة.

وفي ختام الزيارة، كرّم الوكيل عبدالكريم ثعيل الطاقم الإعلامي للمركز تقديرًا لجهودهم المتميزة في نقل الصورة الحقيقية لأحداث العاصمة، والانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي أولاً بأول وتغطية كافة الأنشطة والفعاليات، مشيدًا بعملهم الدؤوب والمستمر في تقديم محتوى إعلامي هادف وموثوق.