وفاة قائد اللواء الرابع إحتياط بمريس في الضالع إثر حادث مروري. حوثيون قتلة .. رصاص قناصة مليشيا الحوثي تنتزع أرواح البرئيات من النساء .. العنف قنصا وزارة الداخلية تعلن إطلاق نسخنها الجديدة لبوابتها الإلكترونية قبائل محافظة إب تنصب خيامها في ميدان السبعين للإعتصام والمطالبة بتسليم قتلة الشيخ صادق أبو شعر الشيخ حسين القاضي لمارب برس: مواقف مأرب الوطنية والتاريخية ستسمر في التقدم بخطوات ثابتة ومؤتمر مأرب الجامع يجمع تحت مظلته غالبية القوى السياسية والاجتماعية تفاصيل جديدة حول المباحثات السعودية الإيرانية في الرياض أول دولة أوروبية توقف مساعداتها التنموية لليمن بسبب الحوثيين إيران ما زالت تهدد إسرائيل برد غير متوقع.. والجديد تصريحات لـ ''باقري'' في جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر.. الحكومة اليمنية تطالب بدعم وآلية لحماية الملاحة الدولية السويد تعلن وقف مساعداتها التنموية لليمن وما الهدف من ذلك؟
توفي القيادي باللواء الرابع إحتياط في مريس القائد ابراهيم الجماعي اليوم الثلاثاء2042/11، إثر حادث مروري مروع في الضالع.
وقال القائد الأمني والعسكري بمريس نصر جعوال لـ"مأرب برس"، إن القائد إبراهيم الجماعي تعرض لحادث سير في خط الصدرين العام الرابط بمنطقة مريس والمحافظة.
وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن وفاة الجماعي وأصيب ثلاثة آخرين.
وتعتبر هذه الحوادث مؤلمة وتؤكد على المخاطر التي يواجهها القادة العسكريون في مناطق النزاع.
كما نعت جعوال وأفراد اللواء الرابع وزملائه هذا القائد الذي كان له دور بارز في خدمته العسكرية و التأثير الكبير الذي تركه في صفوف الجيش والمجتمع المحلي معبرًا جعوال عن الحزن العميق لفقدانه.