وفاة قائد اللواء الرابع إحتياط بمريس في الضالع إثر حادث مروري.

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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توفي القيادي باللواء الرابع إحتياط في مريس القائد ابراهيم الجماعي اليوم الثلاثاء2042/11، إثر حادث مروري مروع في الضالع.

وقال القائد الأمني والعسكري بمريس نصر جعوال لـ"مأرب برس"، إن القائد إبراهيم الجماعي تعرض لحادث سير في خط الصدرين العام الرابط بمنطقة مريس والمحافظة.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن وفاة الجماعي وأصيب ثلاثة آخرين.

وتعتبر هذه الحوادث مؤلمة وتؤكد على المخاطر التي يواجهها القادة العسكريون في مناطق النزاع.

كما نعت جعوال وأفراد اللواء الرابع وزملائه هذا القائد الذي كان له دور بارز في خدمته العسكرية و التأثير الكبير الذي تركه في صفوف الجيش والمجتمع المحلي معبرًا جعوال عن الحزن العميق لفقدانه.