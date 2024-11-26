وزارة الداخلية تعلن إطلاق نسخنها الجديدة لبوابتها الإلكترونية

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية إطلاق النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر عبر الرابط التالي :

( https://moi-gov-ye.org/ ) ، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق تطلعات الحكومة في خطى التحسين والتطوير.

وأشاد البيان بجهود فريق العمل في اعتماد منهجية متطورة لتفعيل الموقع الجديد للوزارة، بما يحقق الأهداف باتباع أفضل الممارسات لتحقيق أفضل النتائج، ومواكبة التطورات المتقدمة التي يشهدها العالم اليوم في هذا المجال؛ وتوظيف التقنيات والاستفادة منها في خدمة الجمهور.

وأوضحت أن البوابة الإلكترونية الجديدة جاءت لخدمة الإنسان اليمني وتسهيل معاملات وإجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارة في إطار الوصول للريادة في مستوى تقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية لأداء مهامها وأنشطتها على الوجه الأمثل وفي مقدمة ذلك إطلاق البطاقة الشخصية الذكية التي تهدف لبناء قاعدة بيانات تتوافق مع متطلبات وأهداف حوكمة أعمال الحكومة في تطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد، وذلك استجابة للتطورات التكنولوجية والإلكترونية التي يشهدها العالم.

مشيرا إلى أن الجميع يدرك ما الت إليه مؤسسات الدولة المختلفة ومنها وزارة الداخلية بعد سيطرة طاعون جماعة الحوثي الارهابية على البلد في إنقلابها المشؤوم والذي دمر كل مقدرات الدولة وأجهزتها المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن تدشين موقع البوابة الجديد سيعزز تحقيق التنمية التي يكون محورها الإنسان الذي يتطلب الاهتمام به ورعايته ليعمل على نهضة وتطوير وطنه في شتى المجالات ، وكذا ستعمل على عكس صورة ذهنية جيدة لدى المواطن وكذا لدى الجمهور الخارجي إلى جانب أهميتها في مواكبة الحداثة الرقمية واللحاق بركب العالم المتقدم .