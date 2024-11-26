قبائل محافظة إب تنصب خيامها في ميدان السبعين للإعتصام والمطالبة بتسليم قتلة الشيخ صادق أبو شعر

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شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء اعتصاماً نفذه العديد من أبناء محافظة إب، احتجاجاً على اغتيال الشيخ "صادق أحمد أبو شعر"، الذي قتل في جريمة شنيعة يوم أمس بجولة "دار سلم" جنوب العاصمة.
ونصب المحتجون الخيام في الميدان للمطالبة بتسليم المسؤول عن الجريمة، "علوي الأمير"، مدير قسم شرطة شميلة، بالإضافة إلى المسلحين المتورطين في الحادثة التي أثارت موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع.
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مصادر محلية أكدت لـ"مأرب برس" أن المعتصمين يطالبون بتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة الذين استهدفوا الشيخ "صادق" بوابل من الرصاص، مؤكدين أن هذه الجريمة تمثل تصعيداً خطيراً يتطلب موقفاً حازماً من الجهات المعنية.
ورفع المعتصمون شعارات تدعو للعدالة، مؤكدين أنهم سيستمرون في الاعتصام حتى يتم تسليم القتلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة. وأعربوا عن أملهم في أن تتحرك السلطات لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مشددين على أن اعتصامهم سيبقى سلمياً لكنه ثابت وصارم حتى تحقيق المطالب.
يذكر أن حادثة اغتيال الشيخ "صادق أبو شعر" تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي أثارت قلقاً متزايداً في الشارع اليمني بشأن غياب الأمن وتصاعد الانتهاكات في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.