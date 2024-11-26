إيران ما زالت تهدد إسرائيل برد غير متوقع.. والجديد تصريحات لـ ''باقري''

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على خطى الحرس الثوري؛ جدد الجيش الإيراني التأكيد أن رده على الهجوم الجوي الإسرائيلي، سيكون مفاجئاً.
وأكد رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، أن رد بلاده على إسرائيل سيتجاوز تصوراتها.
كما اعتبر في تصريحات اليوم الثلاثاء أن الإسرائيليين تجاوزوا الخطوط الحمراء.
وشدد على أن "القوات الإيرانية ستوجه ردًا مختلفًا ومُحبطًا للمعتدين في الوقت المناسب"، حسب ما نقلت وكالة تسنيم.
إلى ذلك، أكد أن طهران لن تتسامح أبدًا مع أي اعتداء على أراضيها، ولن تتركه بلا رد.
وختم قائلا:" كما كانت عملية الوعد الصادق مختلفة من حيث التكتيك، وشكل التنفيذ، ونوع الأسلحة فإن الرد على العدوان الإسرائيلي الأخير، تم التخطيط له بطريقة تتجاوز تصورات تل أبيب".