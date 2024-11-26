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تحسن في قيمة العملة اليمنية مقارنة بالأيام الماضية ''أسعار الصرف الآن''

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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سجلت العملة اليمنية في مناطق الشرعية، تحسناً طفيفاً أمام العملات الاجنبية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث سجلت 2065-2068 ريالاً لبيع الدولار الواحد مقارنة مع 2069 أمس الاثنين و 2071 أمس الأول.

فيما يلي أسعار الصرف:

صرف الدولار مقابل الريال اليمني 

الثلاثاء - 26/11/2024

صنعاء

شراء = 533 ريال    

بيع = 536 ريال  

عدن

شراء = 2060 ريال   

بيع = 2068 ريال 

أسعار صرف السعودي

صنعاء

شراء = 139.80 ريال   

بيع = 140.20 ريال   

عدن

شراء = 539.5 ريال  

بيع = 540 ريال

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