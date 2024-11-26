تحسن في قيمة العملة اليمنية مقارنة بالأيام الماضية ''أسعار الصرف الآن''

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سجلت العملة اليمنية في مناطق الشرعية، تحسناً طفيفاً أمام العملات الاجنبية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث سجلت 2065-2068 ريالاً لبيع الدولار الواحد مقارنة مع 2069 أمس الاثنين و 2071 أمس الأول.
فيما يلي أسعار الصرف:
صرف الدولار مقابل الريال اليمني
الثلاثاء - 26/11/2024
صنعاء
شراء = 533 ريال
بيع = 536 ريال
عدن
شراء = 2060 ريال
بيع = 2068 ريال
أسعار صرف السعودي
صنعاء
شراء = 139.80 ريال
بيع = 140.20 ريال
عدن
شراء = 539.5 ريال
بيع = 540 ريال