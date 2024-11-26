انقطاع مفاجئ لخدمة الإنترنت في صنعاء

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أبلغ عدد من مستخدمي خدمة الإنترنت الفورجي في صنعاء عن حدوث انقطاع مفاجئ للخدمة خلال الساعات الماضية.
وأفاد المشتركين بأن التعطل شمل مناطق واسعة من المدينة، مما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات الاتصالات الرقمية.
كما أوضحوا أن المشكلة تبدو عامة، حيث تؤثر على شبكة "يمن فورجي"، والتي تُعد واحدة من أبرز مزودي خدمات الإنترنت في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وتأثر الانقطاع بمختلف الخدمات المقدمة من الشركة، بما في ذلك خدمات الإنترنت المنزلي والبيانات الجوالة.